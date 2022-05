Oberst erstaunt mit Kriegskritik im russischen TV

Prinzipiell werde „alles, was im Staatsfernsehen ausgestrahlt wird, genau registriert, gerade in Kriegszeiten“, betont der Politikanalyst und Russland-Experte Alexander Dubowy gegenüber krone.at. So seien die Positionen Chodarjonoks, der als Hardliner, aber auch als Realist gilt, in Russland bekannt, sicher auch der Moderatorin der Politsendung, die ihr Missfallen daran offen zeigte. Schon Anfang Februar - drei Wochen vor Invasionsbeginn - veröffentlichte er einen Kommentar, in dem er erklärte, dass die russischen Streitkräfte nicht in der Lage seien, die Ukraine in kurzer Zeit zu besiegen.