Ukrainische Truppen erreichen russische Grenze

„Gegenoffensive kann nicht gestoppt werden“

Im Nordosten des Landes machten die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen Tagen Boden gut und drängten russische Einheiten im Raum Charkiw zurück. Charkiw ist nach der Hauptstadt Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Die Kämpfe in der Nähe von Charkiw seien „unsere Gegenoffensive“, sagt der Berater des Innenministeriums, Wadym Denysenko, im Fernsehen. „Sie kann nicht mehr gestoppt werden.“ Dank dieser Offensive könnten ukrainische Soldaten den russischen Truppen in den Rücken fallen.