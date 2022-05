Real spielt nur 0:0 bei Generalprobe für CL-Finale

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat bei der Generalprobe für das Champions-League-Finale ein Erfolgserlebnis verpasst! In der letzten Runde kam der spanische Champion am Freitagabend in Abwesenheit von ÖFB-Kicker David Alaba nicht über ein 0:0 gegen Betis Sevilla hinaus. Der Vorsprung der „Königlichen“ auf Verfolger FC Barcelona, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, beträgt trotzdem 13 Punkte.