Shitstorm für Lech wegen neuem Gemeindezentrum

Gelassenheit ist am Arlberg angesagt

Hermann Fercher, Chef von Lech Zürs Tourismus, will in den Reaktionen jedenfalls keine Ohrfeige für das neue Ortsbild sehen. Auf Social Media, so Fercher, würden sich ohnehin nur die melden, denen etwas nicht passt. Diejenigen, denen etwas gefallen würde, würden das auf Facebook „nicht zeigen“. So gesehen erstaunlich, dass Facebook justament mit dem Daumen-hoch-Zeichen, dem „Like“, groß geworden ist.