Vertrauen ist eines, Statistik das andere

Was stimmt denn nun wirklich? Ein geflügeltes Wort lautet ja „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst verfasst hast.“ Da passen die Ergebnisse sehr ähnlicher Abfragen dazu. In der EU liegt Österreich mit dem 3. Platz im Justiz-Vertrauen im Spitzenfeld, innerhalb Österreichs haben aber nur noch 51 Prozent Vertrauen in die Rechtssprechung.