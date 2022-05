Sexarbeit: Entkriminalisieren oder nicht?

Kaum ein Beruf polarisiert so stark wie der der Sexarbeit: Prostituierte werden in der Gesellschaft noch immer stark stigmatisiert, ausgegrenzt und der Beruf als solcher oft nicht anerkannt. Warum herrscht noch immer solch ein Tabu? Wie ist das Leben als Sexarbeiterin oder Sexarbeiter wirklich? Wie gefährlich ist diese Arbeit in Österreich? Wie problematisch ist die rechtliche Lage in Österreich und was muss hier geändert werden? Nora und Thorja, zwei erfahrene Sexarbeiterinnen, sprechen in dieser neuen Folge über falsche Vorstellungen rund um ihren Beruf, wie sie damit angefangen haben und warum die aktuellen Regelungen in Österreich ihrer Meinung nach „menschenrechtsverachtend“ sind.