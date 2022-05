Das Leondinger Freibad hat jetzt ein Korallenriff

Mit Hilfe der neuen Virtual Reality (VR)-Brillen kann man in eindrucksvolle Meereswelten abtauchen, erwarten einen Schildkröten, Wale und Fische in den schillerndsten Farben. Für den Schnorchelgang bekommt man zusätzlich zu VR-Brille und Schnorchel einen Auftriebsgürtel umgeschnallt, der durch eine Art Leine mit einem Sandsack am Beckenboden verbunden ist und den Schwimmradius begrenzt. Damit wird verhindert, dass man während des virtuellen Tauchgangs auch nicht mit anderen Badegästen zusammenstößt.