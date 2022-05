Bewaffneter Tankstellenräuber auf der Flucht

In der vergangenen Nacht kam es in Vorarlberg erneut zu einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle. In Hörbranz wurde eine Mitarbeiterin von einem bislang unbekannten Täter mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe des Geldes gezwungen. Der Täter ist flüchtig, das Landeskriminalamt bittet um Hinweise.