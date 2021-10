Tankstellen-Raub: Es war der Supermarkt-Täter

Der damals noch Unbekannte begab sich am 11. August frühmorgens in die Tankstelle in der Harder Rheinstraße und fand deutliche Worte: „Das ist ein Überfall, Geld her, ich habe eine Waffe.“ Die mehr als verdutzte Tankstellen-Mitarbeiterin händigte dem vermummten Mann daraufhin einiges an Bargeld aus, der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Höchst.