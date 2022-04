Tankstelle Hard erneut überfallen - Täter flüchtig

In der Nacht auf Montag betrat um 2.24 Uhr ein Unbekannter die OMV-Tankstelle auf der Rheinstraße in Hard. Erst sah sich der Mann im Shop um, dann griff er zu einem Schokoriegel und ging zur Kasse. Dort bezahlte der Mann sogar noch seinen Snack, allerdings nahm die Sache plötzlich eine drastische Wendung, denn noch während des Bezahlvorgangs zückte der Unbekannte eine Waffe, bedrohte damit den verdutzten Tankstellen-Mitarbeiter und macht mit den Worten „Alles Geld her!“ klar, was er tatsächlich wollte.