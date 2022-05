Neuer Ärztekammer-Chef: „Halte wenig von Zwang“

Überlastung und zu wenig Personal: In der „Krone“ gab es einen Hilferuf aus der Notaufnahme des LKHs. Wird sich bald etwas ändern?

Wenn Mediziner etwa krankheitshalber keinen Dienst mehr verrichten können oder in Pension gehen, führt das zu einer Verdichtung der Arbeit der übrigen Kollegen. Das ist vor allem in den Notaufnahmen so. Deshalb muss es uns beispielsweise gelingen, erfahrene Ärzte zu halten. An der medizinischen Universität Graz etwa sind Kollegen ab 60 Jahren nicht mehr verpflichtet, Nachtdienste zu machen. Das läuft auf freiwilliger Basis. Zudem müssen wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicherstellen. Nur so können Notaufnahmen, Intensivstationen und Ambulanzen ausreichend besetzt werden.