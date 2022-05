Mit Fed-Cup-Ass jagen KLC-Mädels heuer das Finale

Aufschlag in die Tennis-Bundesliga, am Wochenende geht’s los. Die talentierten KLC-Mädels sind diesmal heiß aufs Endspiel – helfen soll dabei mit Tena Lukas die Nummer 289 der Welt. Straßburg will in der 2. Bundesliga den Klassenerhalt, hat heuer sieben Legionäre.