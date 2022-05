Wolf: Tiroler Regionen mit Appell an Gewessler

Forderung: Schutzstatus senken

Die Obmänner der Planungsverbände richten in dieser Resolution einen Appell an die Bundesministerin. „Sie brauchen dringend brauchbare Werkzeuge, um das Wolfsproblem unbürokratisch und schnell zu lösen“, heißt es in der Resolution. Ministerin Gewessler solle sich auf europäischer Ebene für eine Senkung des Schutzstatus einsetzen.