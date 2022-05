Lustenauer 1b will Meisterschaft für „Phipo“ holen

„Wir wollen jetzt unbedingt den Meistertitel holen, das hätte sich Philipp Hollenstein so sehr gewünscht“, sagt Marceta. Mit „Phipo“ wird diese Saison untrennbar verbunden bleiben. Der Spieler starb im November zwei Tage vor seinem 28. Geburtstag nach einem Unfall. Als der Aufstieg fix war, nahmen seine Kollegen ihren Freund mit einem großen Transparent noch einmal in ihre Mitte. „Phipo war das Um und Auf beim FC Lustenau, nicht nur in der 1b-Mannschaft“, erzählt Marceta.