Impfgegner-Partei will in NÖ bei Wahlen antreten

Ihr blaues Wunder haben vor rund einem Monat all jene erlebt, die der Anti-Impf-Partei Menschen, Freiheit und Grundrechte (MFG) den Einzug in den OÖ-Landtag nicht zugetraut hatten. Wie die „Krone“ nun erfuhr, will die Protestpartei nun definitiv auch bei den anstehenden Wahlen in Waidhofen an der Ybbs und Krems antreten.