Belgien-Teamchef warnt Spieler vor Sommertransfers

Der belgische Teamchef Roberto Martinez hat seine Spieler mit Blick auf die Fußball-WM im November und Dezember vor einem möglichen Sommertransfer gewarnt. „Passt auf, dass ihr in dieser Zeit keinen Wechsel vollzieht, der euch in eurer Karriere zurückwerfen könnte“, sagte der Coach des Weltranglisten-Zweiten am Mittwoch. Ein Transfer könnte unter Umständen die Chancen auf eine WM-Teilnahme in Katar gefährden und bringe „Unsicherheit“ mit sich.