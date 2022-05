Österreich rüstet sich für einen Erdgas-Stopp

Speicher Haidach soll an heimisches Netz angeschlossen werden

Speicherbetreiber werden verpflichtet, ungenutzte Kapazitäten anzubieten oder zurückzugeben. So sollen andere Unternehmen darauf zugreifen können. Die Details unterliegen einer Regelung durch die E-Control. Sämtliche Gasspeicher in Österreich sollen an das österreichische Leitungsnetz angeschlossen werden. Besonders hingewiesen wurde beim Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch auf den Speicherort Haidach in Salzburg, wo eine Gazprom-Tochter Erdgas einspeist. Doch diese Einspeisung erfolge seit einiger Zeit nicht mehr. Derzeit sei keine Füllung im Behälter. Zudem ist Haidach im Augenblick nur an das deutsche Netz angeschlossen.