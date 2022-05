Gaskrise: Industrie-Reserven sollen sicher sein

Änderung soll am Donnerstag beschlossen werden

Die Novelle des Energielenkungsgesetzes wurde bereits durch den Finanzausschuss im Nationalrat auch mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und Grünen sowie von SPÖ und NEOS angenommen. Am Donnerstag soll die Änderung im Nationalratsplenum behandelt werden. Für den endgültigen Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, die Regierung braucht also mindestens die Stimmen der SPÖ.