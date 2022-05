„Unprofessionell! Für uns Sportler ein Schock“

Der Weltcup im Flachwasser-Kanu startet am Donnerstag in Racice, Österreichs Verband (OKV) entsendet allerdings nur Canadier-Fahrer Manfred Pallinger nach Tschechien. Der Parade-Zweier im Kajak mit Viktoria Schwarz/Ana Roxana Lehaci steigt nächste Woche in Posen/Polen in die internationale Saison ein, womit der Weltcup für heuer aber schon wieder beendet sein wird. Mehr beschäftigt beide, dass ihr Trainer Vasile Lehaci ab Juni nicht mehr Nationalcoach sein soll. Der Verband habe das vergangene Woche mitgeteilt, berichtete Ana Roxana Lehaci. „Für uns Sportler ein Schock, einfach unprofessionell und nicht nachvollziehbar.“