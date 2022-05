Motorrad krachte auf Kreuzung gegen Obus

Gegen 18 Uhr kam es in der Stadt Salzburg zu einem Unfall zwischen einem Obus und einem Motorrad. Unmittelbar nach einer Kreuzung wollte der Obus in eine Haltestelle abbiegen und setzte den Blinker. In diesem Moment fuhr das Motorrad in die Kreuzug und es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin kamen zu Sturz und verletzten sich.