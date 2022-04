„Wir wollen jedem Arbeitslosen ein Angebot machen“

Es soll am Anfang mehr geben, dafür wird es nach einigen Monaten weniger?

In diese Richtung könnte es gehen. Es ist sinnvoll, dass nach einer gewissen Zeit das Signal gesendet wird, sich umzuschauen. Jetzt ist es so, dass ein ungelernter Arbeitsloser oft auf 1030 Euro kommt, und er darf 485 Euro dazuverdienen, und das zeitlich unbegrenzt. Das sind netto rund 1500 Euro, so viel kriegt er bei manchen Vollzeitjobs nicht. Daher diskutieren wir, den Zuverdienst einzuschränken. Dafür könnte das Arbeitslosengeld am Anfang höher sein, da liegen wir mit jetzt de facto 60 Prozent (Anm.: 55 Prozent ist das gesetzliche Minimum ohne Zuschläge) unter dem OECD-Schnitt.