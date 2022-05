Bericht: Boeing-Absturz in China war kein Unfall

Die Maschine mit der Flugnummer MU5735 war Ende März auf einem Flug zwischen den Städten Kunming und Guangzhou, als sie mit 132 Menschen an Bord in einer bewaldeten Bergregion abstürzte. Das Flugzeug verlor innerhalb einer Minute mehr als 6000 Meter an Höhe, bevor es vom Radar verschwand. Schließlich zerschellte es in einer bergigen Gegend, der Aufprall löste ein Feuer aus.