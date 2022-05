Rote unter sich: Alles dreht sich um den Plan B

„Was in Ländern wie Deutschland möglich ist, muss auch in Österreich machbar sein“, fordert Rendi-Wagner. Und spielt damit auch auf eine Pensionsanpassung bei unseren Nachbarn in der Höhe von fünf bis sechs Prozent an. Die Roten verlangen wegen der extremen Teuerung auch hierzulande schon seit Längerem eine vorgezogene Pensionsanpassung.