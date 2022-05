Frau aus Mur gerettet: „Hatte viele Schutzengel“

Zu dramatischen Szenen kam es Montagabend in Graz: Eine 67-jährige Frau rutschte beim Blumenpflücken an einer Böschung so unglücklich aus, dass sie in die zur Zeit Hochwasser führende, eiskalte Mur fiel. Die Pensionistin hatte gleich mehrere Schutzengel, sie konnte beinahe unverletzt gerettet werden.