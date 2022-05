Russische Mitglieder bei IOC-Session erlaubt

Russische Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) dürfen an der IOC-Session von Mittwoch bis Sonntag in Lausanne trotz der Invasion in der Ukraine teilnehmen. Das IOC erklärte dazu am Montag, dass die Betroffenen in ihren Funktionen keine Repräsentanten ihres Landes seien. Russland hat zwei IOC-Mitglieder, und zwar die frühere Stabhochspringerin Jelena Isinbajewa und der nationale Tennis-Chef Schamil Tarpischtschew. Witali Smirnow ist IOC-Ehrenmitglied.