Covid-19 für Vorerkrankungen „Brandbeschleuniger“

„Das Virus wirkt zum Teil also als Brandbeschleuniger der pathologischen (Anm.: krankmachenden) Prozesse“, sagte Nervenfacharzt Christian Enzinger. Es gebe mehrere Möglichkeiten, wie die Coronaviren das Nervensystem schädigen können, so der Mediziner, der an der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Graz arbeitet.