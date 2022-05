Tigas-Chef verrät: „Gas bei uns am günstigsten“

Was bedeuten die jüngsten Entwicklungen für den Ausbau des Gasnetzes in Tirol? Wird weiter ausgebaut?

Unsere Bauaktivitäten konzentrieren sich auf die nachfrageorientierte Verdichtung bereits bestehender Flächenversorgungssysteme bzw. zur Versorgungssicherheit die kapazitätsbedingte Verstärkung der Gasnetze in Tirol. Unsere Schwerpunkte im Jahr 2022 liegen auf dem forcierten Ausbau der Fernwärmenetze und die Produktion von Biogas. In Tirol wird bereits rund 15% des vorhandenen Biogaspotenzials in verschiedenen Anwendungen genutzt (biogene Abfälle, Klärgas, Holzvergaser, landwirtschaftliche Reststoffe). Diese Nutzung passiert in lokalen Anlagen und der Überschuss wird in das Gasnetz eingespeist.