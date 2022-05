Raffl verliert Krimi: Dallas Stars ausgeschieden

Michael Raffl ist mit den Dallas Stars in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ausgeschieden. Die Stars mussten sich am Sonntag im Entscheidungsspiel bei den Calgary Flames mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben und verloren die „best of seven“-Serie mit 3:4. Calgary trifft in der zweiten Runde in einem kanadischen Duell auf die Edmonton Oilers.