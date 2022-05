Meister Real Madrid offenbart in Liga Schwächen

Spaniens Fußball-Meister Real Madrid hat knapp zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale einige Schwächen offenbart. Bei Abstiegskandidat Cadiz spielten die Königlichen am Sonntag in der heimischen Liga nur 1:1 (1:1) und konnten kein Selbstvertrauen für das Königsklassen-Endspiel gegen Liverpool am 28. Mai in Paris tanken.