Bei Kaiserwetter den Schweinehund besiegt

Bei den Damen gewann zwar die Ungarin Barbara Molnar den Lauf, der große Jubel gehörte aber Luzia Ludwig aus Zell am See, die sich als Zweite den österreichischen Meistertitel schnappte. „Es war mein erster Lauf über diese Distanz, ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Staatsmeisterin: Allein wenn ich es sage, klingt es surreal“, war die 22-Jährige völlig überrascht. Die Kärntnerin Eva Wutti, die das EM-Limit von 2:32 knacken wollte, musste von körperlichen Problemen geplagt schon nach der Hälfte aufgeben.