Drei Supermärkte machen dicht

Wer in der Billa-Filiale in Oberalm seine Einkäufe erledigen will, hat aktuell Pech. Seit Mitte der Woche ist der Supermarkt zu. Das Gebäude wird saniert, knapp zwei Wochen sollen die Arbeiten dauern. Bereits seit Anfang Mai geschlossen ist der nur wenige Kilometer entfernte Hofer-Markt in Elsbethen. Die Bagger sind dort bereits aufgefahren, denn das Gebäude wird abgerissen. Bis zum Herbst soll dort ein neuer Supermarkt entstehen.