Barcelona trauert um toten Ex-Spieler (27)

Laut der argentinischen Zeitung „La Capital“ kam Rolon gemeinsam mit seinem Bruder Ariel (30) bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben. Rolon wurde, wie Superstar Lionel Messi in Rosario geboren, zog aber schon mit zehn Jahren nach Spanien. 2010 schaffte er den Sprung in Barcelonas Akademie und entwickelte sich zu einem der hoffnungsvollsten Talente des Klubs - und das an der Seite von Neymar!