Teuerungswelle schwächt erst in einigen Jahren ab

Wie soll die Mittelschicht in Zeiten der Teuerung mit Erspartem umgehen?

Wenn jemand, sagen wir, 25.000 Euro auf der Seite hat, tut man sich heute am Härtesten. Es ist so viel, dass die -10% schmerzen, aber nicht so viel, dass man viele Investitionsalternativen hat. Dass man irgendetwas tun kann, was einen selbst absichert, etwa eine thermische Sanierung der Wohnung. Bei Familien ist das Geld am besten angelegt, wenn man es in die Ausbildung der Kinder investiert.