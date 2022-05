Teuerung in Russland auf knapp 18% angestiegen

Teuerung steigt bereits seit Monaten

Die Inflation in Russland steigt bereits seit Monaten. Dafür gibt es verschiedene Faktoren, wie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und hohe Rohstoffpreise. Zudem verhängten westliche Staaten wegen der Entscheidung von Kremlchef Wladimir Putin, Truppen in die Ukraine zu entsenden, eine Reihe scharfer Sanktionen, die unter anderem zu logistischen Problemen in der russischen Wirtschaft führen.