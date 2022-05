Mit neuer Vizerektorin ist das Team komplett

Rektor Martin Rummel sieht in der neuen Zusammenstellung der Universitätsleitung eine Chance, die Ausbildung an der ABPU bestmöglich an die Bedürfnisse künftiger Künstlergenerationen anzupassen. „Ich kenne und schätze Julia Purgina seit vielen Jahren und freue mich sehr, dass sie ihre vielseitigen Kompetenzen als Musikerin, Komponistin, Pädagogin und Studiengangsleiterin künftig an der ABPU einbringen wird. Wir vertreten sehr ähnliche künstlerische Grundwerte und möchten diese durch die Ausbildung an die nächste Künstlergeneration weitergeben “, so Martin Rummel.