Erneut Ärger über Schmierereien in Jennersdorf

Spielplatz und Rathaus beschmiert

„Die Unbekannten haben unter anderem an der Pergola auf dem Kinderspielplatz und an den Wänden im Durchgang auf dem Bahnhof ihre Schmierereien hinterlassen“, heißt es aus dem Rathaus in Jennersdorf. Sofort reagierten die ÖBB auf die Übeltat. Die Verschandelungen auf dem Bahnhof sind bereits übermalt worden.