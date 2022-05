Selma Blair: „Ich war mit 7 erstes Mal betrunken“

„Ich weiß nicht, ob ich die Kindheit ohne Alkoholismus überlebt hätte“, gestand Selma Blair im Interview mit dem Promi-Magazin. „Das ist der Grund, warum es für so viele Menschen ein Problem ist. Es ist wirklich ein großer Trost, eine große Erleichterung am Anfang. Für mich war es das vielleicht sogar in den ersten paar Jahren, weil ich wirklich sehr früh damit begonnen habe, es als Trost zu sehen, als meinen Mechanismus, mit allem umzugehen.“