Selma Blair: Angst vor Ex nach brutaler Attacke

Laut der Gerichtsakten, die der Webseite „The Blast“ vorliegen, hatte sich der gewaltsame Vorfall am 22. Februar in Blairs Haus ereignet. Carlson habe einen Fernseher vorbeigebracht und sei dann ausgeflippt. Er habe Blair angeschrien: „Du hast Mist gebaut, du kannst gar nichts richtig machen. Du kannst niemanden lieben und du bist verdammt nutzlos, du Krüppel. Ich verdiene was Besseres, als dich!“