Hepatitis-Fallbericht zeigt Corona-Zusammenhang

Erste Fälle in Schottland

Über ungeklärte Hepatitis-Fälle war die WHO erstmals Anfang April in Schottland in Kenntnis gesetzt worden. Laut eigenen Angaben untersuchen auch die USA mittlerweile mehr als 100 Fälle. Fünf Kinder sind gestorben, bei einigen anderen Patienten habe eine Lebertransplantation durchgeführt werden müssen, berichtet die deutsche Tagesschau.