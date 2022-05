„Ich habe immer an die Utopie geglaubt“

Valie Exports Kunstaktionen wie das „Tapp- und Tastkino“ von 1968, bei dem sie Passanten für jeweils 33 Sekunden ihre nackten Brüste in einer Box berühren ließ, könnten in unserem Zeitalter von #MeToo ohne Weiteres zeitgenössisch sein. Diese und andere Kunstaktionen thematisierten nämlich schon damals den voyeuristischen Blick auf den Frauenkörper. Ahnte sie damals, wie sehr sie damit ihrer Zeit voraus war? „Natürlich habe ich nicht gewusst, wie die Zeit heute sein wird, aber ich habe einfach immer an die Utopie geglaubt. Das ist wichtig, denn Kunst zu machen ist ein Prozess, und man muss dabei immer in die Zukunft schauen.“