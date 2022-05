Psychisch Kranker wollte Großmutter zu Sex zwingen

Zog die Frau an der Brust

Die 58-jährige Großmutter wurde in der Straßenbahn am helllichten Tag von einem Triebtäter angefallen. Der - gerade mal 19-Jährige sagte zu ihr: „Ich will Sex machen, ich will eine Freundin, ich will Kinder!“ und wurde handgreiflich. Zog die Frau an der Brust. So fest, dass sich später rote Male zeigten, „durch den Daunenmantel durch!“. Der Ehemann bekam Unterstützung von Fahrgästen, sie konnten schließlich die Frau aus der Umklammerung lösen.