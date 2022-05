Sexpartnern Überdosis gespritzt: Mann (52) in Haft

Opfer auf Datingplattform kennengelernt

Der Mann steht im Verdacht, Mitte Mai und Ende September des Vorjahrs zwei Männer, die er auf einer Schwulen-Datingplattform kennengelernt hatte, in seiner Wohnung in Wien im Zuge von Chemsex getötet zu haben, hieß es gegenüber der APA. Er soll ihnen jeweils zur Luststeigerung im Übermaß Liquid Ecstasy in den linken Oberarm gespritzt und dabei - laut Staatsanwaltschaft zumindest mit bedingtem Vorsatz - den Tod der beiden Männer billigend in Kauf genommen haben.