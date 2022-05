Betrugsprozess: Obdachloser spielte den Millionär

„Unglaublich“, antwortet der Angeklagte, als ihn die Richterin mit seinen Gaunereien konfrontiert. Der 60-Jährige, gab sich als Multimillionär aus, residierte aber tatsächlich in einer Obdachlosen-Unterkunft. Wären seine „Geschäftspartner“ nicht misstrauisch geworden, hätte er wohl einen Schaden in Höhe von rund zwei Millionen Euro verursacht - tatsächlich waren es einige Zehntausend Euro. Beim Prozess wirkt der Mann überzeugt von seinem Schein-Millionärsdasein. Während der Zeugenaussagen schüttelt er oft den Kopf - fast so, als könne er die Geschichte nicht glauben.