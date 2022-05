Günther Domenig: Würdigung eines großen Visionärs

Idee und Konzept stammen von Andreas Kristof (Kurator:innen Kollektiv section a), Raffaela Lackner (Architektur Haus), Igor Pucker (Landeskulturabteilung) sowie Christine Wetzlinger Grundnig (MMKK). Eröffnet wird das Ausstellungs- und Forschungsprojektes, das ein zeitgenössisches, künstlerisches Rahmenprogramm ergänzt, am 10. Juni im Domenig Steinhaus am Ossiacher See, am 11. Juni folgen die drei weiteren Standorte. Mehr Infos.