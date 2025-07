Zu heiß: Was Kärnten gegen die Klimakrise tun will

Apropos Standort: Die Bereiche Sport und Tourismus sollen durch Förderakte verbunden und gemeinsam attraktiviert werden. Dabei denke man an etwa an Sportveranstaltungen, die viele Nächtigungen auslösen und zur Vermarktung Kärntens nach außen beitragen, so Kaiser. Eingespart wird allerdings bei der Jahressubvention für den Landesskiverband: Es gibt 355.000 Euro, um 25.000 Euro weniger als im Jahr davor.