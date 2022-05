Zwei Verletzte bei Unfällen auf Tiroler Baustellen

Zu zwei folgenschweren Unfällen kam es am Montag auf Tirols Baustellen. In St. Leonhard im Pitztal wurde ein Einheimischer (43) bei Schalungsarbeiten am Oberkörper verletzt. In Reith bei Kitzbühel wiederum wurde ein Kroate (44) von einer Baggerschaufel schwer am Kopf verletzt. In beiden Fällen war der Hubschrauber gefordert.