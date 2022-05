Nun ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes

Anfangs wurde von einem Fall schwerer Körperverletzung ausgegangen, nun hat sich aber der Verdacht des versuchten Mordes erhärtet, wie der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Michael Beyrer, am Montag berichtete. Am Samstag wurde um 17.35 Uhr der Notarzt und in weiterer Folge die Polizei in Meiningen alarmiert. Nachdem über die genauere Situation in der Wohnung noch nichts Weiteres bekannt war, wurde das Haus von außen gesichert, Spezialeinheiten verschafften sich dann Zutritt zur Wohnung.