Im Namen der Post: Betrug mit gefälschten E-Mails

Sie haben im Internet geshoppt und warten nun sehnsüchtig auf das Paket? Dann sollten Sie vorsichtig sein. Mit einer altbekannten Masche, die leider immer noch „erfolgreich“ zu sein scheint, versuchen Betrüger derzeit sensible Daten von gutgläubigen Internet-Nutzern zu ergaunern. Vor allem in Tirol sind die gefälschten E-Mails der „Post“ massenhaft in Umlauf.