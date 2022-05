1100 Kilometer Radwege: Was jetzt noch geplant ist

Was das bringt, wird am Teilstück zwischen Völs und Zirl deutlich. Dieses wurde vor einem Jahr asphaltiert. Danach stieg die Frequenz unter der Woche um 22 Prozent, an Samstagen um satte 79 Prozent. Verbesserungen am Innradweg ziehen aber nicht nur Radwanderer, sondern auch die rasant wachsende Gruppe der Rennradfahrer an. Christian Molzer hat auch dazu Zahlen für die Strecke Völs bis Zirl: „Unter der Woche hat sich die Anzahl der Rennräder verdreifacht, am Wochenende sogar verfünffacht.“