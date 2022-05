ORF-Star Dirk Stermann zu Gast bei „OHNE Maulkorb“

Selbstironisch, privat und engagiert: So zeigt sich Kabarettist, Fernsehstar und Bestseller-Autor Dirk Stermann am Dienstag um 20.15 auf krone.tv in einer neuen Folge von „OHNE Maulkorb MIT Dolezal“. Der deutsche Wahlösterreicher spricht unter anderem über das Geheimnis der langen Zusammenarbeit mit seinem TV-Partner Christoph Grissemann für das ORF-Format „Willkommen Österreich“, gibt eine herzhafte Liebeserklärung an Wien und erklärt, warum wir uns gegen Krieg engagieren müssen. Sehenswert!